11 وزير ومسؤل يعرضون برامج عملهم على "اقتصادية البرلمان" بدور الانعقاد الخامس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار ممارستها لنشاطها الرقابى، تعتزم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بحث ودراسة ما يتعلق بالمجالات التى تدخل ضمن اختصاص اللجنة، وذلك بدعوة عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين، وهم: 1- وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى 2- وزير التجارة والصناعة 3- وزير التموين والتجارة الداخلية 4- وزير قطاع الأعمال العام 5- وزير المالية Advertisements 6- وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى 7- وزيرة التضامن الاجتماعى 8- وزير الزراعة واستصلاح الأراضى 9- محافظ البنك المركزى 10- رئيس هيئة قناة السويس 11- رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة بحيث يقدم كل وزير برنامج عمل وزارته وخطط التطوير والمستهدف منها، على أن تقوم اللجنة بمراقبة ومتابعة تنفيذ برامج عمل تلك الوزارات طبقاً لمؤشرات الأداء التفصيلية والتوقيتات والأزمنة المحددة، والواردة فى برامج وأداء الوزارات والمستهدف تطبيقه خلال العام المالى الحالى.

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