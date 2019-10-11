شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى : الداعمين للعدوان التركى على سوريا "مؤلفة جيوبهم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد فهد ديباجى، الكاتب السعودى، موقف الإخوان وحلفائها الداعم للعدوان التركى على سوريا خلال الساعات الماضية، وخيانتها للمنطقة العربية.

وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"عندما يتغزل بعض الخونة من العرب و المؤلفة جيوبهم فى أردوغان وجيشه الذى يضرب أراضي عربية في سوريا ، فأعلم أن الخيانة بلغت مداها ، وأن الولاء للحزب والدولار أصبح طاغ لا يمكن كبح جماحه أو إيقافه .

وفى وقت سابق أدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

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ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.