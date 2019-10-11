طلب مناقشة بالبرلمان حول امتناع قصور الثقافة عن أداء دورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة، بشأن استراتيجية الوزارة بشأن نشر الوعي الفكري، لاسيما بين الشباب لمواجهة التطرف والأفكار الهدامة.

وقالت النائبة، إن أداء وزارة الثقافة يشهد تراجعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، لاسيما انحدار الثقافة في مصر ومعاناة نسبة كبيرة من المواطنين من الأمية الثقافية.

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وأضافت: "رغم أن مخصصات وزارة الثقافة من موازنة الدولة كبيرة بالمقارنة للسنوات السابقة، وهناك اهتمام وتقدير لدورها، إلا أنه لا يوجد إنجاز حققته الوزارة خلال العقودالماضية".

ولفتت إلى أن قصور الثقافة امتنعت عن دورها المعهود في نشر الثقافة والفنون في المحافظات والمناطق النائية، بجانب تردي أداء الوزارة من ناحية نشر الثقافة والتوعية في المجتمع،في ظل وجود دراسات تشير إلى أن نسب كبيرة من الشعب المصري يعاني الأمية الثقافية.

وأشارت إلى أهمية فتح مجال النقاش العام تجاه دور وزارة الثقافة في نشر الوعي العام، وإعداد برامج هادفة لتوعية الشباب بمخاطر السوشيال ميديا.