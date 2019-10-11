القبض على مزارع اعتدى على شاب من ذوي الإعاقة في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة الحامول في كفرالشيخ، اليوم الحمعة، القبض على مزارع اعتدى على شاب من ذوي الإعاقة.

وتلقى مأمور مركز شرطة الحامول، إشارة من مستشفى الحامول المركزي بوصول "أحمد ر." 22 سنة، ويقيم بقرية زيدان دائرة المركز، ومن ذوي الإعاقة، مصابًا بجروح في الرأس وكدمات بالوجه.

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واتهم أهل الشاب، "محمد ع."، 49 سنة، مزارع، بضرب الشاب محدثًا إصابته، لقيام الأخير بالتبول أما سور منزل المتهم، وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الحامول، إلى منزل المتهم، وألقت القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كما تبين من التحريات، أن سائق "توك توك" عثر على المجني عليه غارقًا في دمائه، وسلّمه لأسرته، التي توجهت به إلى مستشفى الحامول المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.