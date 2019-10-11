بالفيديو.. الشرطة تلاحق تجار الكيف في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: ألقت قوات الأمن القبض على 3 متهمين وبحوزتهم نصف طن لمخدر البانجو و24 طربة لمخدر الحشيش و260 جراما لمخدر الهيروين و60 قرصا مخدرا في حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية. وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية تقريرا مصورا يرصد نتائج الحملة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استهدفت عناصرا إجرامية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

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