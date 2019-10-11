وزير الدفاع الأمريكي يدعو تركيا لوقف عدوانها على سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه أبلغ شركاءه الأتراك بوقف العدوان على شمال شرق سوريا، لكنه لا يرى أي مؤشر على أن تركيا ستسحب قواتها.
وقال إسبر عن تركيا إنني "لا أرى أي تقصير فيما يتعلق بالتزاماتها في هذه المرحلة"، بعدما قال إنه ومسؤولين أمريكيين آخرين "دعوا الأتراك لوقف هذا الغزو".
وأشار إسبر إلى أن العديد من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" يدعون أيضا تركيا، العضو في الحلف، إلى وقف الغزو.
وذكر إسبر أن تركيا قد تم إبلاغها بأنها مسؤولة عن أي مشاكل تتعلق بمقاتلي داعش الذين يهربون من السجون التي تحرسها قوات كردية وتقوم أنقرة بمهاجمتها.
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