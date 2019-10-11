إجلاء 100 ألف شخص من لوس أنجلوس الأمريكية جرّاء حرائق الغابات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

أجبرت حرائقُ الغابات في مدينة لوس أنجلوس جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية 100 ألف شخص على ترك منازلهم بعدما اكتسحت النيران شمال المدينة منذ ساعات.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المسؤولين الأمريكيين أخلوا 23 ألف منزل بالمدينة من ساكنيها؛ جرّاء هذه الحرائق.

ودعت شرطة لوس أنجلوس الجميع إلى الاستعداد لمواجهة هذا الحادث.

وكانت حرائق الغابات جنوبي كاليفورنيا الأمريكية قد اندلعت مع هبوب رياح تبلغ سرعتها 60 ميلًا في الساعة ساعدت على إشعال النيران، ما دفع بفرض عمليات إخلاء إلزامي لآلاف السكان.