أحمد صالح نقيبا لأطباء الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت اللجنة القضائية برئاسة المستشار طارق الخطيب، الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية، المشرفة على انتخابات نقابة أطباء الوادي الجديد، فوز الدكتور أحمد صالح لازم، استشاري الجراحة العامة بمستشفى الخارجة العام بمنصب نقيب أطباء الوادي الجديد، بعد حصوله على 80 صوتًا.

وكشف اللجنة القضائية، نتائج فرز الأصوات بواقع 97 صوتًا من أدلوا بأصواتهم اليوم أمام لجنة الانتخابات، من إجمالي 460 لهم حق الانتخاب، وحصل الدكتور أحمد صالح لازم على 80 صوتًا، بينما حصل منافسه الدكتور أبو بكر محمود أبو بكر أخصائي الباطنية بمستشفى الداخلة العام، على 14 صوتًا، ولا توجد أصوات باطلة، بينما رصدت اللجنة 3 أصوات من الوافدين من خارج المحافظة والمنتدبين للعمل بها.