مصرع عامل بناء سقط من الدور الثالث في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

لقي عامل بناء بمحافظة بورسعيد، مصرعه، مساء اليوم الجمعة، إثر سقوطه من الدور الثالث أثناء تأدية عمله في عقار تحت الإنشاء بمنطقة شرق التفريعة.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد "عبدالفتاح عبدالرحمن"، 23 سنة، عن طريق سيارة الإسعاف، في حالة متدهورة بعد أن اختل توازنه وسقط من الدور الثالث، وتبين أنه يعاني من كسر في قاع الجمحمة وغيبوبة ونزيف بالمخ، وقدمت له الإسعافات الأولية، وأدخل وحدة العناية المركزة ووضع تحت جهاز التتفس الصناعي نظرًا لسوء الحالة، إلا أنه توفى متأثرًا بإصابته.

ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، للوقوف على ملابسات الحادث.