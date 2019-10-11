انطلاق ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان بحضور 8 وزراء و32 سفيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

انطلقت مساء اليوم الجمعة، احتفالية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هيا نصلي معًا" والتي نظمتها محافظة جنوب سيناء تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، من مدينة سانت كاترين بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و 8 وزراء و32 سفيرًا.

ويشارك في الملتقى وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بالإضافة إلى مشاركة 32 سفيرًا منهم سفراء دول الدنمارك وإيرلندا واليونان وفنلندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وجورجيا وكولومبيا واليابان وبولندا والنمسا وصربيا وفرنسا وبلجيكا وأرمنيا ومالطا والمغرب وكازخستان والكاميرون وعمان والتشيك وطاجكستان.

كما شارك الوزراء في افتتاح استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد تطويرها وإضافة بعض المتعلقات الخاصة والمقتنيات التي كان يستخدمها السادات.

وقام الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة باصطحاب السفراء في جولة بدير سانت كاترين حيث زاروا كنسية التجلي ومسجد الآمر بأحكام الله وشجرة العليقة واستمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ الدير والدور المهم الذي لعبه عبر العصور التاريخية المختلفة، وحرص السفراء على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.