فرنسا / الإتحاد الأوروبي سيناقش فرض عقوباتٍ على تركيا الأسبوع المقبل

وكالات- قالت أميلي دو مونشالان وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبي اليوم، الجمعة 11 أكتوبر 2019، إن قمة الاتحاد في الأسبوع المقبل ستناقش فرض عقوبات على تركيا بسبب تحركاتها في سوريا.

وقالت الوزيرة لإذاعة "فرانس انتر": "سيُطرح الأمر للنقاش الأسبوع المقبل في المجلس الأوروبي... هو مطروح على الطاولة بالقطع".

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وأضافت "لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة موقف صادم بالنسبة للمدنيين ولقوات سوريا الديمقراطية ولاستقرار المنطقة".