ترامب: أشياء جيدة تحدث في المفاوضات التجارية مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "أشياء جيدة" تحدث في المحادثات الجارية حاليًا مع المسئولين الصينيين بشأن إبرام اتفاق تجاري بين البلدين.
وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أشياء جيدة تحدث في اللقاء الخاص بمحادثات التجارة مع الصين"، مضيفا أن هناكمزيدا من الوفاق أكثر من الماضي القريب.
وأشار إلى أنه سيلتقي، اليوم، نائب رئيس الحكومة الصيني ليو هي والذي يرأس وفد بلاده في المحادثات، مبديا أمله في حدوث "شيء مهم".
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