مسؤول أمريكي: هجوم تركيا على سوريا يصب في صالح إيران

أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن مخاوفه البالغة بشأن العملية التركية الجديدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، واصفا إياها بالخطأ الفادح الذي سيجلب عواقب وخيمة.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة عن المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه قوله إنه يشعر باليأسإزاء عملية "نبع السلام" التركية ويشارك السعودية وإسرائيل مخاوفهما من أن الهجوم التركي يصب في مصلحة إيران على مستوى المنطقة.
وحذر المسؤول من أن الوضع الحالي شرق الفرات "في غاية الدراماتيكية وخطير جدا"، مشيرا إلى أن الهجومالتركي ضد المقاتلين الأكراد، أكبر حليف للولايات المتحدة في حربها ضد "داعش" بسوريا، يقوض جهود القضاء على التنظيم الإرهابي من خلال إبعاد "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية عن المعركة ضد فلوله في شمال البلاد.
واعتبر المسؤول العملية التركية الجديدة في شمال شرقي سوريا "خطأ فادحا سيترتب عليه تداعيات وخيمة لأمننا جميعا"، مضيفا: "لا أعلم أحدا غير منزعج من ذلك".
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