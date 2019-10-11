باكستان تستدعي نائب السفير الهندي

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية نائب السفير الهندي في السفارة الهندية بإسلام آباد، اليوم الجمعة؛ لتقديم الاحتجاج على إطلاق النار الاستفزازي من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير في 10أكتوبر الجاري، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 16 آخر من المدنيين الباكستانيين.
وأوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن مدير عام شئون جنوب آسيا بوزارة الخارجيةالباكستانية أبلغ نائب السفير الهندي بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازي على خط السيطرة في كشمير يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.
وأدان إطلاق النار الاستفزازي، قائلا: بأن استهداف المدنيين ومناطق مأهولة بالسكان يعارض القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
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