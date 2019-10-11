إسبر: السعودية حليف عريق ولا بد من تطوير قدراتها الدفاعية



وافق وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر على نشر 3 آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية، ضمنها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" في السعودية ، وفق بيان للبنتاجون، وأفاد البيان "وافق مارك إسبر على نشر قوات أميركية إضافية" في السعودية، موضحا أن "هذا يمثل 3 آلاف جندي إضافي تم التمديد لهم أو السماح لهم (بالانتشار)". وكانت واشنطن قد أعلنت عن خطط لإرسال قوات إلى السعودية في أعقاب الهجوم الذي استهدف منشآتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو في 14 سبتمبر الماضي، وأوضح وزير الدفاع الأميركي آنذاك أن القوات ستكون مهامها الرئيسية تعزيز القدرات الدفاعية الجوية والصاروخية للسعودية.

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