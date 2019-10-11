إغلاق جزئي لمطار في صقلية بسبب ثوران بركان «إتنا»

دفع ثوران جديد لبركان جبل «إتنا» الواقع على الساحل الشرقي في صقلية الإيطالية، سلطات مطار كتانيا إلى إغلاق جزء من المجال الجوي للجزيرة اليوم الجمعة.

وتسبب البركان في تجمع سحب كثيفة من الغبار البركاني فوق الجزيرة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».

وأضافت الوكالة أنه، نتيجة لذلك، تم تقييد رحلات الوصول بشكل مؤقت إلى أربع رحلات في الساعة، بينما لم تتأثر رحلات المغادرة من المطار.

وتم تسجيل الثوران بوساطة كاميرات خاصة تتولى رصد نشاطه. واشتمل الثوران البركاني على ثورات صغيرة وإطلاق رماد بركاني.

ووصف خبراء من المعهد الوطني لعلوم الأرض والبراكين في إيطاليا الوضع بأنه مستقر.

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