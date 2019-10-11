بوتين يحذر من عودة "داعش" بعد عملية تركيا في شمال سوريا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن العملية العسكرية التي تنفذها تركيا ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا قد تحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.

وقال بوتين خلال قمة لدول الاتحاد السوفييتي سابقاً، إن الآلاف من مقاتلي التنظيم الإرهابي المحتجزين في معتقلات تحت إشراف الأكراد قد يستعيدون حريتهم.

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وأضاف بوتين، "أنه تهديد حقيقي لنا، لكم (...) فأين يمكنهم الذهاب وكيف؟، لست واثقاً أن بإمكان الجيش التركي السيطرة على الوضع".