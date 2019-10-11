كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم إرسال آلاف الجنود للسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم على إرسال عدد كبير من الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب هجوم 14 سبتمبر على منشأتي النفط ،الذي ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران.

ولم تستجب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بعد لطلب للتعليق.

ولم تحدد المصادر بدقة عدد تلك القوات، التي تعتزم الولايات المتحدة نشرها، لكنها توقعت أن يكون بالآلاف.

Advertisements

وفي منتصف سبتمبر، حمّل مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إيران مسؤولية الهجوم على موقعين نفطيين عائدين لشركة أرامكو في السعودية، لافتا إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن "بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها على حماية إمدادات الطاقة العالمية".

وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

هذا وقد تعرضت منشآت شركة "أرامكو" السعودية في 14 سبتمبر الماضي، لهجوم أدى إلى انخفاض إنتاجها لنحو النصف نحو 5.7 مليون برميل يوميا.