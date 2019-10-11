مؤلم- طفل يعاني التهابا في خصيتيه.. أصبح حجمهما “ضخما” ووالدته تناشد وزير الصحة – فيديو

فيديو: يونس الميموني

أفادت أم الطفل مروان، أمس الخميس، في العرائش، أن ابنها يعاني التهابا في خصيتيه نتج عنه تضخم في حجمهما، إذ لازمه المرض منذ نعومة أظافره.

وكشفت أم مروان لـ”اليوم24″ أنها حاولت مرارا التواصل مع العديد من الأطباء الأخصائيين لتشخيص حالة ابنها، فطلبوا منها إجراء تحاليل طبية لفلذة كبدها من أجل تحديد نوعية المرض، الذي يعانيه، لكن من دون جدوى، ما دفعها إلى التفكير في التوجه إلى علاجه في الخارج، إلا أن ذلك سيكلفها مصاريف باهظة.

وتطالب أم الطفل المريض المحسنين، ووزير الصحة بمساعدتها، من أجل علاج ابنها، الذي يعاني تضخما في خصيتيه.