فوز خارجي وخامس على التوالي لهـ. أم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق هبوعيل أم الفحم فوزا خارجيا ثمينا على هبوعيل أشكلون بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد "أشكلون"، وسط حضور المئات من المشجعين الفحماويين.
وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الفحماوي بعد مرور 17 دقيقة على بداية اللقاء، عن طريق اللاعب ريف مسيكا.
وحاول لاعبو هبوعيل أم الفحم زيارة شباك الفريق الخصم لمضاعفة النتيجة، إلا أنهم لم ينجحوا في استغلال الفرص التهديفية التي سنحت أمامهم.
وبهذا الفوز رفع الفريق الفحماوي رصيده من النقاط إلى 16 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيستضيف هبوعيل أم الفحم في مباراته المقبلة شقيقه أخاء الناصرة يوم الجمعة المقبل.
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