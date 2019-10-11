نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 8) أخاء الناصرة (1-2) اتحاد أبناء سخنين هبوعيل أشكلون (0-1) هبوعيل أم الفحم الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 5) مكابي هرتسليا (2-2) شمشون كفر قاسم الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 5) النادي الرياضي دبورية (2-4) مكابي تسور شالوم مكابي كريات أتا (0-2) هبوعيل كفر كنا مكابي طمرة (3-2) أبناء عرعرة عارة هبوعيل مجدال هعيمك (1-2) النادي الرياضي الطيرة هبوعيل باقة الغربية (0-0) عيروني طبريا هبوعيل إكسال (1-0) هبوعيل آسي غلبواع الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 5) أبناء نحف (4-0) الأخوة يركا أبناء طوبا (1-1) مكابي معلوت ترشيحا أخاء عكا (1-1) بيتار نهاريا شباب كفر كنا (1-2) شباب سخنين هبوعيل البعينة (1-0) الأخوة كفر مندا شباب طمرة (0-0) أبناء الجولان والجليل الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 5) أبناء باقة (1-3) هبوعيل بيت شان أبناء الفريديس (4-3) مكابي نافيه شعنان Advertisements هبوعيل طيرات هكرمل (1-1) مكابي عرب النجيدات النادي الرياضي بردس حنا (2-1) أبناء مصمص هبوعيل رموت منشيه (1-5) اتحاد أبناء جت أبناء كفر قرع (2-2) مكابي أم الفحم الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 5) شمشون أبناء الطيبة (4-0) هبوعيل محنيه يهودا هبوعيل كفر برا (3-0) أبناء يافا هبوعيل كفر قاسم (4-1) عوتسماة حولون هبوعيل كريات أونو (2-1) هبوعيل قلنسوة الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 5) عيروني كسيفة (4-0) بيتار كريات غات الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 3) بني رعنانا (0-2) شباب الطيرة أبناء الطيرة (0-2) مكابي كفار يونة الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 3) أبناء قلنسوة (0-3) بيتار حيفا الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 3) هبوعيل رهط (2-1) هبوعيل ماطيه يهودا مكابي ديمونا (2-1) مكابي حورة مكابي يروحام (1-4) هبوعيل شقيب السلام الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 3) هبوعيل شلومي (1-2) هبوعيل ترشيحا

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