نائب يدعو الحكومة لاصلاحات حقيقية بعيدة المدى وعدم الاكتفاء بما تم طرحه

دعا عضو لجنة الخدمات البرلمانية عباس يابر العطافي، الجمعة، الحكومة إلى إصلاحات حقيقية متضمنة تعديلاً وزارياً سريعاً، وان لا يتم الاكتفاء بما طرح من حزمة اصلاحات.

وقال العطافي في حديث لـ الخليج 365، إن "تصويت البرلمان على التوصيات تمثل خطوة اولى في طريق تلبية مطالب الجماهير وتحقيق الاصلاح"، مبيناً أن "العديد من اعضاء مجلس النواب لديهم الرغبة في المتابعة الجدية عبر اللجان البرلمانية لاجراءات الحكومة في تنفيذ تلك التوصيات وعدم تسويفها ضمن توقيتات زمنية محددة".



وأضاف، أن "مجلس النواب ألغى مكاتب المفتشين العموميين وكنا نتمنى الغاء وتجميد مجالس المحافظات لكن وضمن الرؤية القانونية ولضمان عدم الدخول في خرق قانوني فقد ارتأت رئاسة البرلمان احالة القرار الى اللجنة القانونية بغية استكمال مشروع تعديل قانون المحافظات والتصويت عليه بعد تضمينه لمادة تتعلق بتجميد عمل المجالس والغاء المجالس البلدية"، لافتاً الى ان "بعض الجهات حاولت الالتفاف على قضية تجميد مجالس المحافظات وهي امور ينبغي طرحها على الرأي العام وعلى رئيس الوزراء ان يكون له موقف بهذه الاجراءات".



وأكد العطافي، "أننا ننتظر من الحكومة اصلاحات حقيقية وان تتضمن تعديلاً وزارياً سريعا، وان لايتم الاكتفاء بما طرح من حزمة اصلاحات بل ينبغي ان يكون هنالك برنامج واضح بعيد المدى لحل مشاكل البطالة وازمة السكن بشكل جذري وليس وقتي اضافة الى اهمية تصحيح وضع المدراء العامين خاصة في وزارتي النفط والكهرباء لوجود فساد كبير في كافة عقودهما".

