واشنطن: من المؤكد ان ايران وراء الهجوم على منشأتي ارامكو

اعلنت الولايات المتحدة الاميركية، الجمعة، ان ايران تقف وراء الهجوم على منشأتي ارامكو، فيما اشارت الى ان العملية العسكرية التركية في سوريا تضع واشنطن بموقف محرج.

وقال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي عقده اليوم وتابعته الخليج 365، ان "تركيا اكدت لنا ان العملية في سوريا ستكون محددة النطاق"، مبينا "اننا لن نتخلى عن سوريا الديمقراطية وخطوة اردوغان تضعنا بموقف محرج".

واضاف "سنستمر في العمل مع التحالف وسوريا الديمقراطية لضمان هزيمة داعش"، مشيرا الى "اننا لم نحصل على اشارة عن رغبة تركيا في وقف عملياتها العسكرية شمال سوريا".

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وتابع "من المؤكد ان ايران وراء الهجوم الذي استهدف منشأتي ارامكو"، موضحا ان "السعودية حليف عريق في الشرق الاوسط ولا بد من تعزيز قدراتها الدفاعية".

واكد بومبيو ان "نشر قوات اضافية يظهر مدى مرونتنا في التعامل مع التهديدات"، لافتا الى "اننا ارسلنا قاذفات وطائرات بدون طيار اضافة لمنظومات دفاعية للسعودية".