الاتصالات تعلن استحصال الموافقات الرسمية لاعادة خدمة الانترنت على مدار الساعة

اعلنت وزارة الاتصالات، الجمعة، عن استحصالها الموافقات الرسمية لاعادة خدمة الانترنت على مدار الساعة.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم استحصال الموافقات الرسمية بشأن عودة خدمة الانترنت اعتبارا من هذا اليوم، وعودة الخدمة على مدار الساعة".
يذكر ان خدمة الانترنت توقفت خلال الايام القليلة الماضية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب على خلفية الاحتجاجات الدامية التي قُتل على اثرها عشرات المتظاهرين واصيب الالاف بجروح، فيما افاد مصدر في خلية الأزمة الحكومية، اول امس الاربعاء، بأن خدمة الانترنت عادت خلال اوقات الدوام الرسمي فقط.
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