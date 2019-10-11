أميركا ترسل آلاف الجنود إلى السعودية عقب الهجوم على 'أرامكو'

وذكرت وكالة "رويترز"، ان " الولايات المتحدة سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية في 14 ايلول المنصرم".

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله، أن "اعداد الجنود يتوقع أن يكون بالآلاف".



وتعرضت منشآت شركة "أرامكو" السعودية في 14 أيلول الماضي، لهجوم أدى إلى انخفاض إنتاجها بنحو النصف، إلى نحو 5.7 مليون برميل يوميا.