التونسيون في الخارج يصوتون بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت، اليوم الجمعة، عملية التصويت للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج، وتستمر ثلاثة أيام.



ويحق لنحو 400 ألف ناخب تونسي في الخارج الإدلاء بأصواتهم حتى يوم الأحد الذي يجرى فيه التصويت داخل البلاد.

وكان الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت في 15 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أسفرت عن تصدر أستاذ القانون قيس سعيد القائمة بنسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، تلاه رجل الأعمال نبيل القروي بنسبة 6ر15%.





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وستجرى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في داخل تونس، الأحد المقبل، ومن المقرر أن يختتم المرشحان، مساء الجمعة، حملتيهما قبل مرحلة الصمت الانتخابي، بمناظرة تلفزيونية.

وأفرجت محكمة تونسية، الأربعاء، عن القروي، بعد تقديم محاميه طلباً للإفراج عنه، وإبطال قرار الإيقاف التحفظي والإذن بإخراجه من السجن قبل يومين من انتهاء الحملة الرئاسية.

وسجن نبيل القروي منذ 23 أغسطس/آب الماضي بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.