الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي يؤكدان أهمية تجاوز معوقات مفاوضات سد النهضة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أهمية تجاوز أية معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوبنا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جري بين الرئيس المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، الجمعة، شكر فيه الأخير، الأول على تهنئته بفوزه بجائزة نوبل للسلام.

وصرح بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن أبي أحمد أعرب عن شكره، وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمصر على التهنئة بفوزه بجائزة نوبل للسلام.

ووفقًا للمتحدث الرئاسي المصري السفير بسام راضي، فقد جدد السيسي التهنئه لأبي أحمد علي الجائزة، و تم التوافق خلال الاتصال علي التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.

Advertisements

وأوضح المتحدث، أن الاتصال تضمن التأكيد على أهمية تجاوز معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة سعياً للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بادر صباح الجمعة، بتقديم بخالص التهاني للشعب الإثيوبي ولرئيس الوزراء آبي أحمد لحصوله على جائزة نوبل للسلام.

وفي تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال الرئيس المصري، إن "الجائزة تمثل فوزا جديدا للقارة السمراء الطامحة دوماً للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية".

وأضاف الرئيس المصري: "أتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء جميع الصراعات والخلافات في القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، فوز رئيس الوزراء آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، لجهوده لإقرار السلام مع إريتريا التي بدأت نواتها في أبوظبي ونضجت في جدة.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو/تموز 2018 بعد سنوات من العداء وعقب حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.