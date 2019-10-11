كاتب ألماني: العدوان التركي على سوريا فاقم عزلة أنقرة دوليا

قال الكاتب والصحفي الألماني البارز، رانير هيرمان، إن تركيا دخلت في عزلة دولية بعد عدوانها على شمالي سوريا، خاصة أن الخطوة لا تحظى بتأييد دولي.



وأضاف هيرمان في مقاله بصحيفة "فرانكفورتر الغماينه" الألمانية: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزل نفسه، وأدخل بلاده في عزلة دولية بقراره شن عملية عسكرية في سوريا، وهذه العملية لن تجلب السلام لتركيا أو سوريا".

وتابع: "أردوغان أثبت في الأيام الماضية أنه من الممكن جره بسهولة للنزاعات، والمبرر الذي ساقه لغزو سوريا لم يقنع المجتمع الدولي".

وأوضح: "ما يدعي أردوغان أنه تنظيم إرهابي وهو "قوات حماية الشعب الكردية"، بالنسبة لكثيرين يعتبر الجهة الأكثر فاعلية في مكافحة تنظيم "داعش"، ولا يمثل تهديدا لتركيا".

ولفت إلى أن أردوغان لم ينجح في كسب تأييد الولايات المتحدة وأوروبا، وعدوانه لا يحظى بدعم أحد، وعندما أدان العالم تلك الخطوة هدد أوروبا بفتح الأبواب أمام ٣.٥ مليون لاجئ سوري للعبور للقارة العجوز".

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وفي وقت سابق، أدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، العدوان التركي على شمالي سوريا، قائلا: "إن أنقرة تخاطر بزعزعة استقرار المنطقة وتعزز موقف داعش".

وأدانت دول عربية وغربية الهجوم البري والجوي الذي تشنه تركيا على شمالي شرق سوريا، واصفة إياه بأنه "غزو وعدوان وتعدٍ سافر واعتداء صارخ على أرض عربية"، داعية إلى "وقفه فورا".

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نزوح أكثر من 60 ألف مدني من مناطقهم شمالي شرق سوريا في اليوم الأول للعدوان التركي الذي انطلق الأربعاء الماضي.

وأكد المرصد تواصل عمليات النزوح من مناطق متفرقة شرق الفرات جراء العدوان التركي على المنطقة، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النازحين إلى أكثر من 60 ألف مدني تركوا مدنهم وبلدانهم وقراهم خلال 24 ساعة، من بداية اقتحام القوات التركية الأراضي السورية.

وأضاف المرصد السوري أن كلا من مدينة "الدرباسية" و"رأس العين" باتتا شبه خاليتين من سكانهما، عقب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية المعتدية على الأراضي السورية.

وأشار إلى مقتل 30 شخصا بينهم 8 مدنيين وإصابة 33 في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية" والجيش التركي بمنطقتي تل أبيض ورأس العين، في اليوم الأول للعدوان.