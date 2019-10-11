هولندا تعلق صادرات الأسلحة إلى تركيا

أعلنت هولندا، الجمعة، تعليق تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا، بعد عدوانها على شمالي سوريا.

وأصدرت وزارة الخارجية الهولندية بيانا، جاء فيه: قررت أمستردام تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا بعد عدوانها على شمالي سوريا".

الخطوة الهولندية ليست الأولى، فقد سبقتها النرويج، التي أعلنت، الخميس، تعليق تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا، بعد عدوانها على سوريا.

كما طالب برلمان السويد، الجمعة، من الحكومة ممارسة أقصى الضغوط على تركيا خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر الإثنين المقبل كي يفرض التكتل حظرا على تصدير الأسلحة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتشن تركيا منذ الأربعاء هجوما على شمالي سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية رأس الحربة في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

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وأثار الهجوم استياء دوليا في ظل خشية دول عدة من عودة التنظيم الإرهابي، وتوالت الإدانات الغربية والعربية للهجوم الذي انطلق بغطاء جوي، مستهدفاً عدة نقاط وبلدات شمال شرقي سوريا.

وحذرت الدول والمنظمات الدولية، من تداعيات العدوان التركي على المنطقة واستقرارها، فضلاً عن مساهمته في مفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد التي مزقتها الحرب.

وكشفت الأمم المتحدة، الجمعة، عن نزوح نحو 100 ألف مدني من مناطقهم شمالي شرق سوريا جراء العدوان التركي.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل العشرات بينهم مدنيين على الجانب السوري بمنطقتي تل أبيض ورأس العين، في اليوم الأول للعدوان التركي.

في المقابل أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، مقتل 262 من عناصر الجيش التركي و22 من مقاتليها منذ بداية العدوان الأربعاء الماضي.

جاء ذلك في بيان للقوات تضمن حصيلة نتائج "الغزو التركي" على شمال شرقي سوريا خلال يومي 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.