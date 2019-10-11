الان تتابع ‏عاجل.. وزير الدفاع الأميركي: إرسال قاذفات وطائرات دون طيار إضافة لمنظومات المملكة الدفاعية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات قال ‏وزير الدفاع الأميركي إن السعودية حليف عريق في الشرق الأوسط ولا بد من تعزيز قدراتها الدفاعية. وأضاف “من المؤكد أن إيران وراء الهجوم الذي استهدف منشأتي أرامكو “. وأكد إرسال قاذفات وطائرات بدون طيار إضافة لمنظومات دفاعية للمملكة.

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