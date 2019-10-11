الان تتابع هولندا تقرر تعليق صادرات السلاح إلى تركيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان لها، اليوم الجمعة، تعليق صادرات السلاح إلى تركيا.
جاء ذلك بالتزامن مع العدوان التركي الذي شنته أنقرة أول أمس الأربعاء على شمال شرق سوريا، بحجة ما يسمى بـ”محاربة الإرهاب”.
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