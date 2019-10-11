هولندا تقرر تعليق صادرات السلاح إلى تركيا

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان لها، اليوم الجمعة، تعليق صادرات السلاح إلى تركيا.

جاء ذلك بالتزامن مع العدوان التركي الذي شنته أنقرة أول أمس الأربعاء على شمال شرق سوريا، بحجة ما يسمى بـ”محاربة الإرهاب”.