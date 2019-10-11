الان تتابع الأمم المتحدة: نحو 100 ألف شخص تركوا منازلهم جراء العدوان التركي على سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن نحو 100 ألف شخص تركوا منازلهم في شمال شرق سوريا، حيث يتزايد عدد من يلوذون بالملاجئ والمدارس في أعقاب العدوان التركي في المنطقة هذا الأسبوع.
وقالت المنظمة الدولية في بيان: “الأثر الإنساني ملموس بالفعل.. غادر ما يقدر بمئة ألف شخص منازلهم بالفعل”.
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