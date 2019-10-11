الان تتابع واشنطن تحذر تركيا من عواقب وخيمة بسبب عدوانها على سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
شجع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، تركيا “بقوة” على “وقف” عدوانها ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، وفق بيان للبنتاغون، الجمعة.
وأورد البيان، أنه خلال اتصال هاتفي، الخميس، بين إسبر ونظيره التركي خلوصي أكار، “شجع الوزير الأمريكي تركيا بقوة على وقف ما تقوم به في شمال شرق سوريا بهدف تمكين الولايات المتحدة وتركيا وشركائنا في شكل أكبر على إيجاد سبيل مشترك لاحتواء الوضع قبل أن يصبح غير قابل للإصلاح.
وحذر “إسبر” من أن هذا التوغل قد تكون له عواقب وخيمة على تركيا، مكررًا أهمية “العلاقة الثنائية الاستراتيجية” بين واشنطن وأنقرة، لافتً بوضوح إلى أن الولايات المتحدة ترفض خطوات تركيا غير المنسقة حين تشكل خطرًا على التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
وأعرب عن قلقه حيال سلامة الطاقم الأمريكي في سوريا، رغم إجراءات الحماية التي اتخذتها واشنطن.
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