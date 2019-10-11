بالتزامن مع العدوان التركي.. سقوط 3 قتلي في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، في شارع مكتظ في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، متسببةً بسقوط 3 قتلى، وفق ما أفاد متحدث باسم قوات الأمن الكردية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) علي الحسن، إن تفجيراً إرهابياً وقع في شارع مكتظ بالناس في المدينة، وأظهرت التحقيقات الأولية أنه ناجم عن انفجار سيارة مفخخة”، ما تسبب بسقوط “ضحايا مدنيين”.

يأتي ذلك بالتزامن مع العدوان الذي تشنه تركيا على شمال شرق سوريا بحجة ما يسمى بمحاربة الإرهاب، والذي بدأته أول أمس الأربعاء.