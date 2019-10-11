رئيس وزراء إيطاليا: أوروبا لا يمكن أن تقبل "الابتزاز" التركي فيما يتعلق بسوريا

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، إنه على الاتحاد الأوروبي ألا يذعن لتهديدات تركيا بإرسال ملايين اللاجئين السوريين لدول الاتحاد، وطالب أنقرة بوقف عملياتها العسكرية بشمال سوريا فورا.

وقال كونتي للصحفيين: “الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقبل هذا الابتزاز.. المساعي التركية لاستقبال اللاجئين السوريين لا يمكن أن

تصبح أداة ابتزاز من أجل بادرة عسكرية لا يمكننا قبولها ولا بد أن تتوقف فورا”.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في كلمة ألقاها أمس الخميس، إنه على الاتحاد الأوروبي “أن يتمالك نفسه” وهدد بأنه “سيفتح

الأبواب وسيرسل 3.6 مليون لاجئ” إلى أوروبا إن هي وصفت العملية العسكرية بالاحتلال.