الان تتابع مقتل 7 مدنيين في غارة للعدوان التركي على سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
قتل سبعة مدنيين على الأقل، الجمعة، بنيران القوات التركية التي تشن هجومًا لليوم الثالث على التوالي ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن أربعة مدنيين قتلوا في غارة استهدفت سيارتهم أثناء محاولتهم الفرار من مدينة تل أبيض التي تتعرض للقصف وتدور اشتباكات عنيفة في محيطها، بينما قتل ثلاثة آخرون برصاص قناصة” قربها.
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