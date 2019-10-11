الان تتابع الأمين العام لـ"الناتو" يدعو تركيا لضبط النفس في سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
دعا ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، تركيا، إلى ممارسة “ضبط النفس” في عمليتها ضد القوات الكردية في سوريا، محذرا من أن تكون المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية عرضة للخطر.
ومن المقرر أن يزور ستولتنبرغ اسطنبول الجمعة، وقال انه سيناقش العملية العسكرية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وأعلنت تركيا إطلاق عمل عسكري على المدنيين السوريين، خاصة الأكراد، في عملية أسمتها “نبع السلام”، أول أمس الأربعاء مبررة ذلك بإقامة منطقة أمنة لتوطين اللاجئين السوريين، إلا أن قرار أنقرة شهدت إدانات دولية واسعة.
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