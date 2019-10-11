الان تتابع القمة الأوروبية تبحث فرض عقوبات على تركيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية اميلي دو مونشالين، أن مسألة فرض عقوبات اوروبية على تركيا اثر تدخلها في شمال سوريا “ستبحث في القمة الاوروبية الاسبوع القادم”.
وردت المسؤولة على سؤال عن احتمال فرض عقوبات أوروبية على تركيا بقولها “بديهي ان هذا مطروح للبحث في القمة الاوروبية الاسبوع المقبل”.
ويستهدف الهجوم العسكري التركي “وحدات حماية الشعب” الكردية المدعومة من الغرب في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لكن تركيا تعتبر الوحدات “مجموعة ارهابية”.
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