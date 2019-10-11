- 1/3
- 2/3
- 3/3
الجمعة 11 أكتوبر 2019
وزير الدفاع الأمريكي
الخليج 365 ـ متابعات
قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع النظام الإيراني لكنها تحتفظ بحق الرد على أي تهديدات.
وقال تحدثت مع ولي العهد السعودي وقد طلب منا مساعدة إضافية كي نعاون في تحقيق الأمن.
وأكد أن السعودية حليف عريق في الشرق الأوسط ولا بد من تعزيز قدراتها الدفاعية.
ولفت إلى أن أمريكا ستعزز الدفاعات العسكرية السعودية بما يتوافق مع القانون الدولي.
وفي موضوع آخر، قال وزير الدفاع ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، تشرين الأول 11، 2019 إن العملية التركية في شمال شرق سوريا تقوض الاستقرار في المنطقة.
وأضاف الوزير الأمريكي: الغزو التركي لسوريا يضع علاقتنا مع أنقرة على المحك.
وتابع: أعربت لوزير الدفاع التركي عن رفضنا الشديد للعملية العسكرية.
وقال: أعدنا توزيع قواتنا في #سوريا كي نضمن عدم وقوع اشتباكات مع القوات التركية ونحمي جنودنا.
ودعا الوزير تركيا إلى إنهاء عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: الغزو التركي لسوريا يضع علاقتنا مع أنقرة على المحك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.