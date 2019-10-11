واشنطن: الغزو التركي لسوريا يضع علاقتنا مع أنقرة على المحك

الجمعة 11 أكتوبر 2019

وزير الدفاع الأمريكي

الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع النظام الإيراني لكنها تحتفظ بحق الرد على أي تهديدات.



وقال تحدثت مع ولي العهد السعودي وقد طلب منا مساعدة إضافية كي نعاون في تحقيق الأمن.

وأكد أن السعودية حليف عريق في الشرق الأوسط ولا بد من تعزيز قدراتها الدفاعية.

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ولفت إلى أن أمريكا ستعزز الدفاعات العسكرية السعودية بما يتوافق مع القانون الدولي.

وفي موضوع آخر، قال وزير الدفاع ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، تشرين الأول 11، 2019 إن العملية التركية في شمال شرق سوريا تقوض الاستقرار في المنطقة.

وأضاف الوزير الأمريكي: الغزو التركي لسوريا يضع علاقتنا مع أنقرة على المحك.

وتابع: أعربت لوزير الدفاع التركي عن رفضنا الشديد للعملية العسكرية.

وقال: أعدنا توزيع قواتنا في #سوريا كي نضمن عدم وقوع اشتباكات مع القوات التركية ونحمي جنودنا.

ودعا الوزير تركيا إلى إنهاء عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا.