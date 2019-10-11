البنتاغون: إرسال سربين من الطائرات ومنظومتي ثاد و باتريوت إلى السعودية

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال قوات إضافية ومعدات دفاعية للسعودية لمواجهة أي تهديدات إيرانية في المنطقة.
وقالت الوزارة إنها سترسل سربين من الطائرات ومنظومتي ثاد و باتريوت الدفاعيتين إلى السعودية.
وأضافت: سننشر عددا كبيرا من القوات بالسعودية يشمل مجموعات للدفاع الجوي وأخرى قتالية.
وفي منتصف سبتمبر/أيلول، حمّل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على موقعين نفطيين عائدين لشركة أرامكو في السعودية، لافتا إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها على حماية إمدادات الطاقة العالمية.
وفي مايو/آيار الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.
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