إسرائيل: قاسم سليماني ليس على قائمة الموساد للاغتيال

الجمعة 11 أكتوبر 2019

رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد يوسي كوهين

الخليج 365 ـ متابعات

سخر رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يوسي كوهين، اليوم الجمعة، من المزاعم الإيرانية حول محاولة اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الإرهابي قاسم سليماني.



وأكد كوهين، في حوار مع صحيفة "با ميشباحا" الإسرائيلية، الجمعة، أن سليماني غير موجود على قائمة أهداف الموساد للاغتيال.

وتابع "سليماني لم يرتكب بعد الخطأ الذي سيُدخله إلى قائمة أهداف الموساد، ولكنه يدرك جيدا أن اغتياله ليس أمرا مستحيلا".

ونفى كوهين الإسرائيلية مزاعم طهران التي قالت فيها إن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية حاولت اغتيال سليماني.

وأضاف: "إسرائيل على علم تام بنشاطات سليماني وتعلم سبل إحباطها"، مشيراً إلى أن تصفية الأعداء مردها إزالة التهديدات وليس الانتقام.

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وزاد تهديد: "كل مَن يهدد أمن إسرائيل في خارج البلاد سيشعر بقبضة جهاز الموساد".

ورأى كوهين أنه "لا مصلحة لإسرائيل في خوض مواجهة مع إيران إلا أن لديها أولوية واحدة وهي منع طهران من الحصول على السلاح النووي".

ولفت إلى أنهم لايعملون على إسقاط النظام في طهران ولا الانتقام من العلماء النوويين أو قصف قواعد في طهران.

وبين أن كل ما ترغب فيه تل أبيب هو إبرام اتفاق مع نظام الملالي الحاكم في إيران لإزالة أي إمكانية لاطوير الأسلحة النووية في طهران.

ولجهاز المخابرات الإسرائيلي سجل حافل في تنفيذ عمليات اغتيال في الخارج، خاصة لقادة منظمات فلسطينية.

ويعد كوهين من المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبرز اسمه كأحد المرشحين لخلافته.

وأعلنت مليشيات الحرس الثوري الإيراني، الخميس، عن إحباط محاولة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في مدينة كرمان، مارس/آذار الماضي.