وكالة: واشنطن تعتزم إرسال عدد كبير من الجنود الإضافيين إلى السعودية

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
الخليج 365
نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عدد كبير من الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب هجوم 14 سبتمبر/ أيلول على منشأتي النفط ،الذي ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران.
ولم تستجب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بعد لطلب للتعليق.
وأضافت الوكالة أن المصادر لم تحدد بدقة عدد تلك القوات التي تعتزم الولايات المتحدة نشرها، لكنها توقعت أن يكون بالآلاف.
وفي منتصف سبتمبر/أيلول، حمّل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على موقعين نفطيين عائدين لشركة أرامكو في السعودية، لافتا إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها على حماية إمدادات الطاقة العالمية.
وفي مايو/آيار الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.
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