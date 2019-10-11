الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 100 ألف شخص جراء العمليات التركية في سوريا

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 100 ألف شخص جراء العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.
وقالت في بيان لها اليوم إن 100 ألف شخص نزحوا جراء العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.
وكانت الأمم المتحدة شددت على ضرورة احترام أي عملية عسكرية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أمس الأول، حول عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من الإرهابيين.
وقال حق "أي عملية عسكرية ينبغي أن تحترم بالكامل ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي، كما ينبغي حماية المدنيين والمناطق السكنية بما يتوافق مع القانون الدولي."
وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أعرب عن قلقه بشأن التطورات في شمال شرقي سوريا، مشيرا أن الأزمة هناك يمكن حلها بالطرق السياسية الشاملة، وليس العسكرية.
وأكد المتحدث الأممي ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية.
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