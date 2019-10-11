موقع تتبع السفن ينفي رواية استهداف ناقلة إيرانية قبالة جدة

الجمعة 11 أكتوبر 2019

ناقلة النفط

الخليج 365 ـ متابعات

نفى موقع "تانكر تراكر"، اليوم الجمعة، الرواية التي تحدثت عن استهداف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر، متحدثا عن أن الأمر كان يهدف إلى إعطاء دفعة لأسعار النفط.

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وذكر الموقع أنه بالاستناد إلى كل المعلومات التي تم جمعها، ومنها صور التقطتها وكالة "ناسا" الفضائية، فإنه لم تتم مشاهدة أي دخان أو حريق أو تسرب نفطي، أو حتى عملية إنقاذ للناقلة، بل على العكس كانت الناقلة الإيرانية تسير بسرعة طبيعية.

وختم الموقع المتخصص في متابعة ناقلات النفط حول العالم تغريدته، بالقول إن "عناوين الأخبار أعطت سعر النفط دفعة صغيرة".

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية تعرض الناقلة لهجوم، معتبرة أنه مغامرة خطرة وعمل تخريبي نفذ من منطقة قريبة من مسار الناقلة شرق البحر الأحمر.

ولفتت إلى أن تحقيقات الشركة الوطنية الإيرانية للنفط تشير إلى أن الناقلة تعرضت لهجومين اثنين، بفاصل نحو نصف ساعة من شرق البحر الأحمر، مشددة على أن التحقيقات لا تزال متواصلة وسيعلن عن نتائجها تباعا.