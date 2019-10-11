شكرا لقرائتكم أميركا: السعودية حليف وسنعزز قدراتها الدفاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الدفاع الأميركي في مؤتمر صحفي، الجمعة، السعودية حليف عريق في الشرق الأوسط ولابد من تعزيز قدراتها الدفاعية. وفي الملف السوري، أكد على معارضة واشنطن الشديدة للعملية التركية في شمال سوريا.

وقال إن واشنطن ستعزز تواجدها العسكري في شمال سوريا للحفاظ على سلامة القوات الأميركية.

وكشف أن تركيا ذكرت أن العملية العسكرية ستكون محدودة النطلق، في حدود 50 جنديا، ولكن هذا لم يحدث.

وشدد على أن واشنطن لن تتخلى عن سوريا الديمقراطية.

وفي الملف الإيراني، قال إن طهران تقف وراء الهجمات على منشآت النفط السعودية.

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وذكر أن طهران لا تزال تمارس سياستها المهددة للاستقرار العالمي.

وشدد على أن السعودية حليف عريق في الشرق الأوسط ولابد من تعزيز قدراتها الدفاعية.

وأوضح أن أميركا ستنشر مجموعة إضافية من القوات العسكرية، فضلا عن بطاريات باتريوت، لمواجهة أي تهدديات إيرانية.

وألمح إلى أن نشر القوات يثبت ديناميكية ومرونة الجيش الأميركي في التعامل مع معطيات المواقف المختلفة.

وأضاف أن واشنطن تراقب الأوضاع، وتنتظر في الوقت نفسه مواقفة من الكونغرس على نشر المزيد من القوات لدعم الحلفاء.

ومن جانبه، أعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية في المؤتمر الصحافي المشترك استمرار تواصل واشنطن مع قوات سوريا الديمقراطية.