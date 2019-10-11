شكرا لقرائتكم ضد إيران.. واشنطن تعتزم إرسال آلاف الجنود للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مصادر مطلعة لرويترز، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عدد كبير من الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب هجوم 14 سبتمبر/ أيلول على منشأتي النفط، الذي ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان "نشر عدد كبير من القوات بالسعودية يشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية".

وأشار البيان إلى "إرسال سربين من الطائرات ومنظومتي ثاد و باتريوت الدفاعيتين إلى السعودية".

وأفاد البيان أنه بإرسال التعزيزات الجديدة، "سيرتفع عدد الجنود الأميركيين بالسعودية إلى 3000 جندي".

وقال البنتاغون: "لا نسعى للصراع مع النظام الإيراني، لكننا نحتفظ بقدرات للرد على أي تهديدات".

Advertisements

ولم تحدد المصادر بدقة عدد تلك القوات التي تعتزم الولايات المتحدة نشرها، لكنها توقعت أن يكون بالآلاف.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول، حمّل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على موقعين نفطيين عائدين لشركة أرامكو في السعودية، لافتا إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، إن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها على حماية إمدادات الطاقة العالمية.

ونشب حريقان في معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص إثر استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".

وفي مايو/آيار الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.