السيسي وأبي أحمد يتفقان على تجاوز معوقات «سد النهضة»

الموجز

أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد".

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن أبي أحمد أعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسي ولمصر على التهنئة بفوزه بجائزة نوبل للسلام.

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي كرر تهنئته لأبي أحمد علي الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال عن التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.

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كما تضمن الاتصال الهاتفي التأكيد علي أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، سعيا للتوصل الي اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم.

وحصد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد جائزة نوبل للسلام، تقديراً لمجهوداته في إنهاء الصراع مع أريتريا.

وقالت لجنة نوبل النرويجية في أسباب منح الجائزة المرموقة ”جاء منح رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد جائزة نوبل للسلام لهذا العام لجهوده من أجل السلام والتعاون الدولي، وخاصة مبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا“.

وأضافت أن الجائزة تمثل تقديرا ”لجميع الأطراف المعنية التي تعمل من أجل السلام والمصالحة في إثيوبيا وفي مناطق شرق وشمال شرق أفريقيا“.