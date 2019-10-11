السيسي أكد مع رئيس الوزراء الإثيوبي أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة

ذكرت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" أن "الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أكدا خلال اتصال هاتفي أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات ​سد النهضة​ سعيا للتوصل الى اتفاق".

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