اليونيسف: الأولوية لحماية الأطفال في شمال شرق سوريا

أكّدت منظمة اليونيسف أن "الحل الوحيد للنزاع الوحشي في ​سوريا​ هو الحل السياسي"، مشددة على أنه "يجب إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في شمال شرق سوريا وفي جميع أنحاء البلاد في جميع الأوقات".

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