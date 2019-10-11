مسؤول بالحكومة اليمنية نفى تلقي أي عرض من الحوثيين لتبادل ألفي أسير

نفى مسؤول ملف الأسرى في ​الحكومة اليمنية​ هادي هيج تلقيهم أي عرض حول تبادل ألفي أسير مع ​الحوثيين​، مشيراً إلى أنه "لم يصلنا شيء من ذلك وموقفنا واضح"، لافتاً إلى انه "يجب أن نحترم ما وقعنا عليه إن كنا صادقين ومستعدين لتنفيذ ما وقعنا عليه أخيرا الآن ونحن جاهزون"، في إشارة لتوقيع اتفاقية تبادل الأسرى ضمن ​اتفاق ستوكهولم​ في كانون أول الماضي".

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